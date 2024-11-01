AnduinOS ist eine freie und quelloffene Linux-Distribution, die auf Ubuntu basiert. Ihr Hauptziel ist es, Nutzern, die von Windows, insbesondere von Windows 11, umsteigen, eine vertraute und benutzerfreundliche Oberfläche zu bieten. Sie verfügt über eine stark angepasste GNOME-Desktopumgebung, die den visuellen Stil und die Arbeitsabläufe von Windows 11 nachbildet, einschließlich einer zentrierten Taskleiste und ähnlicher Fensterästhetik. AnduinOS ist bekannt für seinen geringen Ressourcenverbrauch, seine hohe Geschwindigkeit und seinen Fokus auf Datenschutz und bietet Stabilität und Kompatibilität mit dem umfangreichen Software-Ökosystem von Ubuntu. Es soll den Einstieg in Linux für neue Nutzer erleichtern.