Archcraft ist eine fortlaufend erscheinende Linux-Distribution, die von Arch Linux inspiriert ist. Es bietet ein minimalistisches und anpassbares System mit Schwerpunkt auf Einfachheit und Eleganz. Es verwendet Fenstermanager und einfache Anwendungen, was es superschnell macht. Es kann mit weniger als 500 MB Speicher ausgeführt werden, da es nur Fenstermanager und einfache Anwendungen verwendet. Archcraft enthält vorkonfigurierte Themen und Einstellungen, was den Einrichtungsprozess für Anfänger vereinfacht. Archcraft bietet die neueste Software und verfügt über integrierte Unterstützung für AUR (Arch User Repository).