Bazzite Linux ist ein Gaming-zentriertes Betriebssystem der nächsten Generation. Es handelt sich um ein benutzerdefiniertes Image, das auf Fedora Atomic Desktops basiert und das Beste aus Linux-Gaming auf alle Geräte, einschließlich Handhelds, bringen soll. Auf Bazzite sind Steam und Lutris, HDR-Unterstützung für AMD-GPUs und zahlreiche von der Community entwickelte Tools für Gaming-Anforderungen vorinstalliert. Es bietet außerdem Sicherheit der Enterprise-Klasse mit sofort einsatzbereiter SELinux- und Secure Boot-Unterstützung. Der Schwerpunkt liegt auf der Hardwarekompatibilität ab Werk, mit vollständiger Unterstützung für beschleunigte Videokodierung und -dekodierung, integrierten Nvidia-Treibern, zusätzlichen HID-Treibern und mehr. Bazzite wurde mit dem Fokus entwickelt, ein nahtloses Spielerlebnis zu bieten, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Gamer macht.