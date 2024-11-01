bazzite

Bazzite Linux ist ein Gaming-zentriertes Betriebssystem der nächsten Generation. Es handelt sich um ein benutzerdefiniertes Image, das auf Fedora Atomic Desktops basiert und das Beste aus Linux-Gaming auf alle Geräte, einschließlich Handhelds, bringen soll. Auf Bazzite sind Steam und Lutris, HDR-Unterstützung für AMD-GPUs und zahlreiche von der Community entwickelte Tools für Gaming-Anforderungen vorinstalliert. Es bietet außerdem Sicherheit der Enterprise-Klasse mit sofort einsatzbereiter SELinux- und Secure Boot-Unterstützung. Der Schwerpunkt liegt auf der Hardwarekompatibilität ab Werk, mit vollständiger Unterstützung für beschleunigte Videokodierung und -dekodierung, integrierten Nvidia-Treibern, zusätzlichen HID-Treibern und mehr. Bazzite wurde mit dem Fokus entwickelt, ein nahtloses Spielerlebnis zu bieten, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Gamer macht.

Wählen Sie eine Version von Bazzite zum Ausprobieren aus:

Stable :  