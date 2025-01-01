blendOS ist eine Linux-Distribution, die eine nahtlose Mischung aller Linux-Distributionen, Android-Apps und Web-Apps bietet. Es basiert auf Arch Linux, ermöglicht Ihnen jedoch die Verwendung von Apps aus anderen beliebten Distributionen wie Fedora Linux oder Ubuntu. blendOS nutzt Container-Technologie, um die Koexistenz verschiedener Distributionen auf einer einzigen Desktop-Umgebung zu ermöglichen. blendOS gibt es in verschiedenen Desktop-Umgebungen, darunter GNOME, KDE Plasma, XFCE, Cinnamon, Deepin, MATE und LXQt. blendOS ist außerdem unveränderlich, was bedeutet, dass der Kern des Betriebssystems unverändert bleibt, was Ihnen eine erhöhte Sicherheit sowie einfachere und zuverlässige Updates bietet.