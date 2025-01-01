Bodhi Linux ist eine Ubuntu-basierte Distribution, die über die Desktop-Umgebung Moksha (Fork of Enlightenment) verfügt. Es ist für sein leichtes Design und seine anpassbare Benutzeroberfläche bekannt. Bodhi Linux zielt darauf ab, ein minimalistisches und dennoch optisch ansprechendes Benutzererlebnis zu bieten, sodass es sowohl für ältere Hardware als auch für moderne Systeme geeignet ist. Bodhi bietet Desktop-Effekte und Animationen, die keine High-End-Computerhardware erfordern. Zu den Systemanforderungen gehören 512 MB RAM, 5 GB Festplattenspeicher und ein Prozessor mit 500 MHz. Bodhi ist in den Versionen Standard, HWE (neuester Linux-Kernel) und s76 (Bleeding Edge Kernel) verfügbar.