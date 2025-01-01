CachyOS ist darauf ausgelegt, blitzschnelle Geschwindigkeiten und Stabilität zu liefern und bei jeder Nutzung ein reibungsloses und angenehmes Computererlebnis zu gewährleisten. Egal, ob Sie ein erfahrener Linux-Benutzer sind oder gerade erst anfangen, CachyOS ist die ideale Wahl für alle, die ein leistungsstarkes, anpassbares und unglaublich schnelles Betriebssystem suchen. CachyOS erleichtert die Installation, indem es sowohl GUI- als auch CLI-basierte Installationsoptionen bereitstellt.