Chimera Linux ist eine moderne, universelle Nicht-GNU-Linux-Distribution, die aus Unzufriedenheit mit dem Zustand bestehender Linux-Distributionen entstanden ist. Es basiert auf der Grundidee, dass ein einfaches System nicht endlos eingerichtet und angepasst werden muss, um praktisch zu sein. Chimera nutzt eine einzigartige Kombination aus Kerntools von FreeBSD, der LLVM-Toolchain und der Musl-C-Bibliothek und bietet so ein frisches Erlebnis mit mehreren großen Vorteilen. Chimera ist eine Binärdistribution, es wird jedoch ein Quellpaket-Build-System bereitgestellt, das das einfache Packen neuer Software, die Erstellung benutzerdefinierter Pakete und eine zugängliche Infrastruktur ermöglicht. Es ist portabel und kann auf allen Arten von Prozessoren verwendet werden, einschließlich Intel/AMD, ARM AArch64, POWER und RISC-V.