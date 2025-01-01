Devuan ist eine Linux-Distribution, die von Debian abgeleitet ist und darauf abzielt, ein Debian-kompatibles System ohne systemd bereitzustellen. Es bietet eine zuverlässige und stabile Basis für Benutzer, die alternative Init-Systeme bevorzugen. Devuan wurde entwickelt, um die Kompatibilität mit Debian aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Wahlfreiheit in Init-Systemen zu bieten. Mit der Veröffentlichung von Debian 8 fühlten sich einige Entwickler und Benutzer entfremdet, da das Projekt systemd einführte und die Unterstützung für andere bestehende Init-Systeme daraufhin entfernte. Diese Entscheidung veranlasste einige Mitglieder der Debian-Community, einen Debian-Fork ohne systemd zu starten.