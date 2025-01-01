Linux Lite ist eine benutzerfreundliche und leichte Linux-Distribution, die auf Ubuntu LTS-Versionen basiert. Linux Lite wurde entwickelt, um den Übergang von Windows zu einem Linux-basierten Betriebssystem so reibungslos wie möglich zu gestalten. Linux Lite umfasst wichtige Anwendungen, eine vertraute Desktop-Umgebung (Xfce) und bietet ein reibungsloses und effizientes Erlebnis sowohl auf älterer als auch moderner Hardware. Systemanforderungen: 1 GHz CPU, 768 MB RAM und 8 GB Festplattenspeicher.