LMDE (Linux Mint Debian Edition) ist eine Debian-basierte Version von Linux Mint, die mit Debian als Basis die gleiche benutzerfreundliche Erfahrung bietet. Die erste Version von LMDE wurde 2010 veröffentlicht. Sie bietet ein Gleichgewicht zwischen der Stabilität von Debian und den benutzerfreundlichen Funktionen von Linux Mint. LMDE eignet sich für Benutzer, die das Debian-Ökosystem mit der bekannten Linux Mint-Desktopumgebung bevorzugen. Sein Ziel besteht darin, sicherzustellen, dass Linux Mint weiterhin das gleiche Benutzererlebnis bieten kann, auch wenn Ubuntu jemals verschwinden sollte.