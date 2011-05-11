Lubuntu ist eine leichte und energieeffiziente Linux-Distribution auf Basis von Ubuntu. Es nutzt die LXQt-Desktop-Umgebung und eignet sich daher für ältere Hardware oder Systeme mit begrenzten Ressourcen. Lubuntu bietet eine schnelle und reaktionsschnelle Benutzererfahrung, wobei der Schwerpunkt auf Einfachheit und Effizienz liegt. Lubuntu erhielt am 11. Mai 2011 die offizielle Anerkennung als formelles Mitglied der Ubuntu-Familie. Lubuntu nutzte ursprünglich den LXDE-Desktop, wechselte jedoch mit der Veröffentlichung von Lubuntu 18.10 zum LXQt-Desktop.