Mageia ist eine von der Community betriebene und benutzerfreundliche Linux-Distribution. Ziel ist es, ein stabiles und zuverlässiges Betriebssystem mit den neuesten Software-Updates bereitzustellen. Mageia unterstützt mehrere Desktop-Umgebungen und eignet sich sowohl für den Desktop- als auch für den Servergebrauch und bietet ein flexibles und anpassbares Erlebnis für eine Vielzahl von Benutzern. Mageia wurde 2010 als Fork von Mandriva Linux von einer Gruppe ehemaliger Mitarbeiter von Mandriva und mehreren anderen Mitgliedern der Mandriva-Community gegründet. Mageia bietet ein sehr großes Software-Repository, beispielsweise Produktivitätsanwendungen und eine große Auswahl an Spielen.