MX Linux ist eine Debian-basierte Distribution mit Schwerpunkt auf Einfachheit, Stabilität und Leistung. Es verfügt über die Xfce-Desktopumgebung und enthält eine Vielzahl von Tools zur Verbesserung des Benutzererlebnisses. MX Linux ist für seine Benutzerfreundlichkeit bekannt und eignet sich für Benutzer, die ein zuverlässiges und effizientes Betriebssystem wünschen. Die Entwicklung von MX Linux ist eine Gemeinschaftsarbeit zwischen der AntiX- und der MX Linux-Community. Umfangreiche Unterstützung ist durch Videos, Dokumentation und ein sehr freundliches Forum verfügbar.