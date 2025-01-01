Nitrux OS ist eine Linux-Desktop-Distribution, die direkt auf Debian basiert. Es basiert auf KDE Plasma und Frameworks und verwendet AppImages für die Softwareverteilung. Das Betriebssystem verfügt über eine eigene Desktop-Umgebung, NX Desktop, die auf KDE Plasma 5 basiert und ein einzigartiges Benutzererlebnis bietet. Nitrux OS enthält außerdem das Calamares-Installationsprogramm und die NX-Firewall. Eines der Hauptmerkmale von Nitrux OS ist der Fokus auf AppImages, ein universelles Verpackungssystem, das von nichts abhängig ist. Das bedeutet, dass Sie keinen Paketmanager oder Abhängigkeiten von Ihrer Distribution benötigen, damit es funktioniert. Das NX Software Center ist eine GUI zum Verwalten und Installieren von AppImage-Anwendungen. Nitrux OS bietet außerdem ein einzigartiges Benutzererlebnis mit seiner Maui Shell, die eine konvergente Schnittstelle sowohl für Desktops als auch für Mobiltelefone/Tablets bietet.