OpenIndiana ist ein kostenloses Open-Source-Betriebssystem, das auf dem Illumos-Kernel basiert. Es erbt das Erbe von OpenSolaris und bietet eine Plattform für die Server- und Desktop-Nutzung. OpenIndiana eignet sich für Benutzer, die sich für das Solaris-Ökosystem interessieren, und bietet Funktionen wie das ZFS-Dateisystem und DTrace. OpenIndiana verwendet das netzwerkbasierte Image Packaging System (IPS). OpenIndiana unterstützt eine breite Palette beliebter Software, darunter die wichtigste Open-Source-Internetserversoftware, Datenbanken, Internet-Client-Software, Entwicklungssprachen und -tools und mehr.