OpenMandriva ist eine Community-basierte Linux-Distribution, die ein einzigartiges und benutzerfreundliches Erlebnis bietet. Sie beinhaltet die KDE-Plasma-Desktopumgebung und bietet sowohl ein Rolling-Release-Modell (Rome) als auch ein Fixed-Release-Modell (Rock). OpenMandriva ist bekannt für seine innovativen Funktionen, wie beispielsweise das OpenMandriva Control Center, und seinen Fokus auf Leistung und Stabilität. Es verwendet den RPM-Paketmanager und bietet eine breite Palette an Softwareanwendungen.