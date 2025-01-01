openSUSE ist eine von der Community betriebene Linux-Distribution, die für ihre Flexibilität und Auswahl an Desktop-Umgebungen bekannt ist. Es bietet sowohl Versionen mit fortlaufender Veröffentlichung (openSUSE Tumbleweed) als auch mit fester Veröffentlichung (openSUSE Leap). openSUSE bietet auch MicroOS und stellt atomare Updates für ein schreibgeschütztes BTRFS-Root-Dateisystem bereit. openSUSE eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungsfällen, von Desktops bis hin zu Servern, und bietet ein zuverlässiges und funktionsreiches Linux-Erlebnis. Das openSUSE-Projekt wird von SUSE of Germany gefördert. Der Fokus der openSUSE-Entwickler liegt auf der Schaffung eines stabilen und benutzerfreundlichen RPM-basierten Betriebssystems mit einer großen Zielgruppe für Workstations und Server.