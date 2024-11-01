PearOS ist eine auf Arch basierende Linux-Distribution, die für ihr unverwechselbares und modernes Design bekannt ist. Sie zielt darauf ab, ein einzigartiges Benutzererlebnis mit Fokus auf Ästhetik zu bieten, wobei flüssige Animationen und eine polierte Oberfläche im Vordergrund stehen. Die Distribution baut auf der robusten Arch Linux-Basis auf und gewährleistet Leistung sowie Zugriff auf ein riesiges Software-Repository. Mit ihrer angepassten Desktop-Umgebung bietet PearOS eine frische Alternative für Benutzer, die ein optisch ansprechendes Betriebssystem suchen. Die neueste Version, NiceC0re, führt eine völlig neue Designsprache und zahlreiche Verbesserungen am Kernsystem ein.