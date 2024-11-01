PikaOS ist eine auf Gaming ausgerichtete Linux-Distribution, die auf Debian Sid basiert. Sie wurde entwickelt, um Benutzern ein nahtloses Spielerlebnis 'out of the box' zu bieten, mit angepassten Kerneln, aktualisierten Grafiktreibern und vorinstallierten Tools. PikaOS zielt darauf ab, die Stabilität von Debian mit der neuesten Software und Leistungsverbesserungen für modernes Gaming zu kombinieren. Inspiriert von anderen Gaming-Distros wie Nobara, bietet PikaOS einen einzigartigen Ansatz für das Linux-Gaming-Ökosystem.