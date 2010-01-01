Porteus ist eine leichte und portable Linux-Distribution, die für die Ausführung auf Wechselmedien wie USB-Laufwerken entwickelt wurde. Das Porteus-Projekt startete Anfang 2010 als „Slax Remix“. Porteus basiert auf einer wesentlich modifizierten und optimierten Version der Linux Live Scripts. Auf Porteus ist eine Vielzahl von Software vorinstalliert, die der Benutzer vor der Installation auswählt. Das System wird erst heruntergeladen, nachdem verschiedene Optionen aus einem Menü ausgewählt wurden, darunter eines von vier Windows-Verwaltungssystemen, ein Browser und andere Funktionen. Porteus verwendet einen Paketmanager, der Slackware nutzt.