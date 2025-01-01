Puppy Linux ist eine Familie leichtgewichtiger Linux-Distributionen, die für ihre Benutzerfreundlichkeit und ihren minimalen Speicherbedarf bekannt sind. Puppy Linux wurde von Barry Kauler und der Community entwickelt und kann vollständig im RAM ausgeführt werden, wobei normalerweise etwa 600 MB (64-Bit) oder 300 MB (32-Bit) benötigt werden. Es ist perfekt für ältere Systeme, Netbooks und den allgemeinen Gebrauch. Puppy Linux ist ein vollständiges Betriebssystem, das mit einer Sammlung von Anwendungen gebündelt ist, die für allgemeine Aufgaben geeignet sind. Die Distribution umfasst Anwendungen wie AbiWord, Gnumeric, MPlayer und einfache Webbrowser. Im Gegensatz zu anderen Linux-Distributionen erfordert Puppy Linux keine vollständige Installation. Es kann von einem USB-Laufwerk booten und läuft auch auf Systemen mit begrenztem RAM gut. Der Paketmanager von Puppy Linux, Puppy Package Manager, installiert standardmäßig Pakete im PET-Format (Puppy Enhanced Tarball), akzeptiert aber auch Pakete von anderen Distributionen. Der Standard-Fenstermanager in den meisten Puppy-Versionen ist JWM.