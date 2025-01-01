PureOS ist ein benutzerfreundliches, sicheres und freiheitsliebendes Betriebssystem für den täglichen Gebrauch. Es handelt sich um ein vollständig überprüfbares Betriebssystem, was bedeutet, dass sein Quellcode von Sicherheitsexperten und Softwareentwicklern auf der ganzen Welt untersucht und überprüft werden kann. PureOS ist außerdem vollständig konvergent, was bedeutet, dass es auf verschiedenen Geräten verwendet werden kann, vom Desktop-Computer bis hin zu mobilen Geräten. Es ist das Standardbetriebssystem, das auf allen Librem-Produkten installiert ist, einschließlich Laptops, Mini-PCs, Servern und dem Librem 5-Telefon.