RebornOS ist eine moderne, Arch-basierte Linux-Distribution. Es zeichnet sich durch sein erweitertes Installationsprogramm aus, mit dem Benutzer auswählen können, was installiert wird, einschließlich einer großen Auswahl an Desktops und Fenstermanagern. Dies macht es hochgradig anpassbar und dank seines Rolling-Release-Systems immer auf dem neuesten Stand. Das RebornOS-Team besteht aus Entwicklern, Künstlern und anderen talentierten Personen, deren Ziel es ist, Arch Linux so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten.