Redox ist ein Unix-ähnliches, auf einem Microkernel basierendes Betriebssystem, das vollständig in der Programmiersprache Rust geschrieben ist. Es ist als sichere, zuverlässige und universelle Alternative zu Linux und BSD für Desktop- und Cloud-Umgebungen konzipiert. Redox nutzt die Speichersicherheitsfunktionen von Rust, um häufige Schwachstellen wie Pufferüberläufe zu minimieren, und strebt ein hohes Maß an Sicherheit, Stabilität und Leistung an. Das Betriebssystem enthält eigene Komponenten und Anwendungen, wie das Orbital-Fenstersystem, einen Paketmanager namens pkgutils und das RedoxFS-Dateisystem. Redox ist freie und Open-Source-Software, die unter einer MIT-Lizenz vertrieben wird.