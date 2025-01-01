Slackware ist eine der ältesten und traditionellsten Linux-Distributionen und bekannt für ihre Einfachheit und die Einhaltung der Unix-Philosophie. Es bietet ein minimalistisches und unkompliziertes System, das es Benutzern ermöglicht, ihre Umgebung anzupassen. Slackware eignet sich für Benutzer, die einen praktischen Ansatz bevorzugen und ein einfaches und zuverlässiges Linux-Erlebnis wünschen. Es handelt sich um die älteste aktiv entwickelte GNU/Linux-Distribution, deren Entwicklung seit 1993 kontinuierlich vom Schöpfer Patrick Volkerding geleitet wird.