Slax ist ein kompaktes, schnelles und modernes Linux-Betriebssystem mit modularem Ansatz. Es ist so konzipiert, dass es direkt von einem USB-Flash-Laufwerk ausgeführt werden kann, ohne dass eine Installation erforderlich ist, was es wirklich portabel macht. Trotz seiner geringen Größe bietet Slax eine optisch ansprechende grafische Benutzeroberfläche und eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an vorinstallierten Programmen wie Dateimanager, Texteditor, Terminal und mehr. Es basiert entweder auf Slackware oder Debian, sodass Benutzer das umfangreiche Ökosystem jeder Plattform nutzen können.