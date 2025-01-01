SliTaz ist ein kostenloses, sicheres und leistungsstarkes Betriebssystem, das den Linux-Kernel und die GNU-Software verwendet. Das Besondere daran ist, dass es vollständig im Speicher von Wechselmedien wie einer CD-ROM oder einem USB-Stick läuft, was es unglaublich schnell und mobil macht. Trotz seines geringen Gewichts geht SliTaz keine Kompromisse bei der Funktionalität ein. Es bietet eine stabile Version für diejenigen, die Zuverlässigkeit suchen, und eine fortlaufende Version für diejenigen, die auf dem neuesten Stand der Softwareentwicklung bleiben möchten. SliTaz kann auch vollständig auf einer Festplatte installiert werden und ist so konzipiert, dass es mit minimalen Ressourcen schnell auf Hardware ausgeführt werden kann.