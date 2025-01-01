SparkyLinux ist ein schnelles, leichtes und vollständig anpassbares Betriebssystem, das auf dem Debian GNU/Linux-Betriebssystem basiert. Es bietet mehrere Versionen für unterschiedliche Anwendungsfälle und ist somit eine vielseitige Wahl für verschiedene Benutzer. SparkyLinux bietet ein gebrauchsfertiges, sofort einsatzbereites Erlebnis mit einer Reihe leicht angepasster, leichter Desktops. Es basiert auf dem „Testing“-Zweig von Debian GNU/Linux, was bedeutet, dass es frische Pakete bietet und gleichzeitig eine ausgewogene Stabilität beibehält.