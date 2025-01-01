TinyCore Linux ist eine extrem leichte und minimalistische Linux-Distribution. Ziel ist es, ein kleines, modulares und schnelles System bereitzustellen, das es Benutzern ermöglicht, eine individuelle Umgebung basierend auf ihren spezifischen Anforderungen aufzubauen. TinyCore eignet sich für Benutzer, die eine minimalistische und anpassbare Linux-Distribution wünschen, insbesondere auf ressourcenbeschränkter Hardware. Tiny Core verfügt über einen flexiblen und vollständig anpassbaren grafischen Benutzeroberflächen-Desktop. Die Distribution zeichnet sich durch ihre geringe Größe (11 bis 16 MB) und ihren Minimalismus aus. Tiny Core benötigt zum Betrieb mindestens 46 MB RAM und (Mikro-)Core mindestens 28 MB RAM.