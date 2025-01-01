Trisquel ist eine völlig kostenlose und quelloffene Linux-Distribution, die auf Ubuntu basiert. Es priorisiert die Benutzerfreiheit, indem es proprietäre Software und Treiber ausschließt. Trisquel richtet sich an ein vielfältiges Publikum, darunter Privathaushalte, kleine Unternehmen, Bildungseinrichtungen usw. Das Projekt zielt auf ein völlig freies Softwaresystem ohne proprietäre Software oder Firmware ab und verwendet eine Version des modifizierten Ubuntu-Kernels, bei der der unfreie Code (binäre Blobs) entfernt wurde. Trisquel bietet eine Edition mit Sugar-Desktop-Umgebung an, die mit dem Ziel entwickelt wurde, von Kindern für interaktives Lernen genutzt zu werden.