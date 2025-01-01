Tuxedo Linux ist eine angepasste Linux-Distribution, die von TUXEDO Computers entwickelt wurde, einem Unternehmen, das für seine Linux-basierten Laptops und Desktops bekannt ist. Tuxedo Linux basiert auf Ubuntu und ist darauf ausgelegt, ein optimiertes und benutzerfreundliches Erlebnis zu bieten, insbesondere auf TUXEDO-Hardware. Es verfügt über das TUXEDO Control Center, das erweiterte Hardwaresteuerung bietet, einschließlich Lüftergeschwindigkeit, Energieverwaltung und Leistungsprofilen. Die Desktop-Umgebung ist normalerweise KDE Plasma und bietet eine moderne und hochgradig anpassbare Oberfläche. Tuxedo Linux wird mit wichtiger Software, Treibern und Tools vorinstalliert geliefert und gewährleistet sofort einsatzbereite Funktionalität für alltägliche Aufgaben, Spiele und den professionellen Einsatz. Es wurde mit Blick auf Stabilität, Leistung und Benutzerfreundlichkeit entwickelt und spricht sowohl Anfänger als auch erfahrene Linux-Benutzer an.