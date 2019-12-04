Ubuntu Cinnamon ist eine offizielle Ubuntu-Variante, die die Cinnamon-Desktop-Umgebung enthält. Es bietet eine benutzerfreundliche Erfahrung mit der Vertrautheit des Ubuntu-Ökosystems. Ubuntu Cinnamon eignet sich für Benutzer, die den Cinnamon-Desktop mögen und ihn auf einem Ubuntu-basierten System erleben möchten. Die erste Veröffentlichung war 19.10 „Eoan Ermine“ am 4. Dezember 2019. In der Sitzung des Ubuntu Technical Board am 28. März 2023 wurde Ubuntu Cinnamon von Ubuntu offiziell als Variante eingestuft.