Ubuntu MATE ist eine offizielle Ubuntu-Variante, die die MATE-Desktop-Umgebung bietet. Es kombiniert die Stabilität von Ubuntu mit dem traditionellen und benutzerfreundlichen MATE-Desktop. Ubuntu MATE eignet sich für Benutzer, die ein klassisches Desktop-Erlebnis auf Ubuntu-Basis bevorzugen und dabei Wert auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit legen. Das Ubuntu MATE-Projekt wurde von Martin Wimpress und Alan Pope gegründet und begann als inoffizielles Derivat von Ubuntu, wobei für seine erste Veröffentlichung eine Ubuntu 14.10-Basis verwendet wurde. Ubuntu MATE erhielt im Februar 2015 von Canonical den offiziellen Ubuntu-Flavour-Status.