Ubuntu Studio ist eine offizielle Ubuntu-Variante, die speziell auf die Multimedia-Produktion zugeschnitten ist. Es bietet eine vorkonfigurierte Umgebung für Kreativprofis, einschließlich Tools für Audio-, Video- und Grafikdesign. Ubuntu Studio eignet sich für Künstler, Musiker und Content-Ersteller, die eine spezialisierte und optimierte Linux-Distribution für ihre kreative Arbeit wünschen. Die erste Version, basierend auf Ubuntu 7.04, wurde am 10. Mai 2007 veröffentlicht. Ubuntu Studio ist mit einem Kernel mit niedriger Latenz ausgestattet, um einen stabilen Betrieb für Audioanwendungen bei geringeren Latenzen zu ermöglichen.