Ubuntu Unity ist eine offizielle Ubuntu-Variante, die die Unity-Desktop-Umgebung wiederbelebt. Ziel ist es, Benutzern ein vertrautes Unity-Erlebnis auf Ubuntu-Basis zu bieten. Ubuntu Unity eignet sich für Benutzer, denen der Unity-Desktop gefallen hat und ihn weiterhin auf einem modernen und gut unterstützten Ubuntu-basierten System verwenden möchten. Die erste Veröffentlichung war 20.04 LTS am 7. Mai 2020. Die Unity-Schnittstelle wurde ursprünglich von Canonical entwickelt und erstmals als Standardschnittstelle in Ubuntu 11.04 enthalten. Ubuntu ist in Ubuntu 17.10 auf den GNOME 3-Desktop umgestiegen. Als Ubuntu die Entwicklung von Unity einstellte, startete Rudra B. Saraswat Ubuntu Unity, um dem Unity-Desktop neues Leben einzuhauchen. Ubuntu Unity wurde ab der Version 22.10 zu einer anerkannten Variante.