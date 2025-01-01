Vanilla OS ist ein unveränderliches Linux-Betriebssystem, das auf Debian basiert und sich an Entwickler, Designer und Studenten richtet. Frühere Versionen von Vanilla OS basierten auf Ubuntu. Vanilla OS verwendet ABRoot, ein Dienstprogramm, das einem Linux-System vollständige Unveränderlichkeit und Atomizität verleiht, um sicherzustellen, dass sich das System immer in einem konsistenten Zustand befindet. Eine weitere Funktion von Vanilla OS namens Smart Updates stellt sicher, dass das System nicht aktualisiert wird, wenn es entweder stark ausgelastet ist oder der Akku schwach ist. Vanilla OS ermöglicht auch den Start verschiedener Containersysteme, die entweder auf Arch Linux, Fedora oder Alpine Linux basieren.