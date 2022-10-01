Void Linux ist eine unabhängige Linux-Distribution mit fortlaufender Veröffentlichung, die für ihre Einfachheit und Geschwindigkeit bekannt ist. Es verwendet den XBPS-Paketmanager und das Runit-Init-System. Void Linux eignet sich für Benutzer, die ein minimalistisches und effizientes System schätzen und dabei die Flexibilität haben, ihre bevorzugte Desktop-Umgebung auszuwählen. Void Linux wurde 2008 von Juan Romero Pardines, einem ehemaligen Entwickler von NetBSD, erstellt. Void Linux unterstützt sowohl die musl- als auch die GNU-libc-Implementierung, patcht bei Bedarf inkompatible Software und arbeitet mit Upstream-Entwicklern zusammen, um die Korrektheit und Portabilität ihrer Projekte zu verbessern.