Voyager Live ist eine Linux-Distribution auf Basis von Ubuntu (bietet auch eine Debian-Variante an), die sich auf die Bereitstellung eines visuell beeindruckenden und hochgradig anpassbaren Xfce- und GNOME-Desktop-Erlebnisses konzentriert. Sie ist mit einer breiten Palette an Software für Multimedia, Internet und Büroaufgaben vorinstalliert und zielt darauf ab, eine komplette Out-of-the-Box-Lösung zu sein. Voyager Live ist bekannt für seine einzigartigen 'Conky'-Konfigurationen, Dock-Integrationen und ästhetischen Optimierungen, die ihr ein unverwechselbares und modernes Aussehen verleihen.