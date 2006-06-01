Xubuntu ist eine offizielle Ubuntu-Variante, die die Xfce-Desktopumgebung bietet. Es kombiniert die Stabilität von Ubuntu mit dem leichten und effizienten Xfce-Desktop. Xubuntu eignet sich für Benutzer, die ein schnelles und reaktionsfähiges System mit einem traditionellen Desktop-Erlebnis auf Ubuntu-Basis bevorzugen. Die erste offizielle Xubuntu-Veröffentlichung unter der Leitung von Jani Monoses erschien am 1. Juni 2006 als Teil der Ubuntu 6.06 Dapper Drake-Reihe, zu der auch Kubuntu und Edubuntu gehörten.