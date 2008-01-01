Zorin OS ist eine benutzerfreundliche Linux-Distribution, die auf Benutzerfreundlichkeit und Vertrautheit ausgelegt ist. Es bietet eine Desktop-Umgebung, die das Erscheinungsbild beliebter Betriebssysteme nachahmt und sie für Benutzer zugänglich macht, die von anderen Plattformen wechseln. Zorin OS eignet sich für Benutzer, die ein optisch ausgefeiltes und intuitives Linux-Erlebnis suchen. Der Desktop ist stark angepasst, um Benutzern den problemlosen Umstieg von Windows auf macOS zu erleichtern. Es sind kostenlose und kostenpflichtige Versionen von Zorin OS verfügbar. Zorin OS Pro kann mit einer Lizenz auf mehreren Computern installiert werden, mit Ausnahme von Unternehmen und Schulen, die für jeden PC, auf dem das Betriebssystem installiert wird, eine Lizenz erwerben müssen. Das Projekt wurde 2008 von den Mitbegründern Artyom und Kyrill Zorin gestartet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Dublin, Irland.