Alma Linux 9 GNOME
AlmaLinux ist eine von der Community betriebene Open-Source-Linux-Distribution, die als direkter Ersatz für CentOS dient. Der Schwerpunkt liegt auf Stabilität, Sicherheit und langfristiger Unterstützung, sodass es für Unternehmensumgebungen und Produktionssysteme geeignet ist. AlmaLinux OS ist binärkompatibel mit RHEL und gehört der gemeinnützigen AlmaLinux OS Foundation und wird von ihr kontrolliert, die von einem von der Community gewählten Vorstand verwaltet wird. Hauptversionen sind in der Regel innerhalb weniger Tage bis einige Wochen nach einer Hauptversion von RHEL verfügbar.
