Alpine Linux V3.13
Alpine Linux ist eine leichte und sicherheitsorientierte Linux-Distribution. Es zeichnet sich durch seine geringe Stellfläche aus und ist auf Effizienz, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Alpine ist besonders beliebt für Containeranwendungen und wird häufig in Docker-Bereitstellungen verwendet. Es gibt keinen festen Release-Zyklus, vielmehr wird alle 6 Monate ein Snapshot von Edge als Release erstellt. Alpine Linux wird aufgrund seiner schlanken Natur nicht für den allgemeinen Desktop-Einsatz empfohlen.
