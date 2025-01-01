Melden Sie sich an, um innerhalb der Betriebssysteme auf das Internet zuzugreifen
biglinux

Big Linux KDE

BigLinux ist eine brasilianische Linux-Distribution, die auf Ubuntu basiert. Es verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und enthält eine Vielzahl vorinstallierter Anwendungen. BigLinux ist so konzipiert, dass es für Benutzer, die von anderen Betriebssystemen wechseln, intuitiv ist und eine vertraute Umgebung mit portugiesischer Sprachunterstützung bietet.
Position der Warteschlange abrufen...