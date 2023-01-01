Melden Sie sich an, um innerhalb der Betriebssysteme auf das Internet zuzugreifen
Edubuntu 23.10
Edubuntu war eine bildungsorientierte Linux-Distribution auf Basis von Ubuntu. Edubuntu umfasste eine Vielzahl von Lernsoftware und -tools, um das Lernerlebnis für Schüler zu verbessern. Die Distribution wurde einige Jahre lang eingestellt, aber seit April 2023 ist die Distribution als offizielle Ubuntu-Variante zurückgekehrt. Die Distribution enthält viele vorinstallierte Lernsoftware wie Libreoffice, GIMP, LibreCAD, Stellarium, Chemtool und viele Lernspiele.
