Elementary OS 8 mit dem Codenamen „Circe“ ist eine Long-Term-Support-Version (LTS), die auf Ubuntu 24.04 LTS basiert und bis 2027 unterstützt wird. Diese Version führt mehrere neue Funktionen ein, die darauf abzielen, das Benutzererlebnis und die Systemleistung zu verbessern. Hier sind einige der wichtigsten neuen Funktionen:

Neue Möglichkeit, Systemaktualisierungen zu verarbeiten : Updates können jetzt direkt aus den Systemeinstellungen verwaltet werden. .

: Updates können jetzt direkt aus den Systemeinstellungen verwaltet werden. . Neu gestalteter Sperrbildschirm : Die Uhr ist größer und auffälliger und der Hintergrund ist unscharf.

: Die Uhr ist größer und auffälliger und der Hintergrund ist unscharf. AppCenter als nur Flatpak : Das AppCenter konzentriert sich jetzt ausschließlich auf Flatpak -Anwendungen, einschließlich der Unterstützung von Flathub.

: Das AppCenter konzentriert sich jetzt ausschließlich auf Flatpak -Anwendungen, einschließlich der Unterstützung von Flathub. Wayland-Unterstützung : Sichere Sitzung mit Wayland als Standard-Anzeigeprotokoll für verbesserte Sicherheit.

: Sichere Sitzung mit Wayland als Standard-Anzeigeprotokoll für verbesserte Sicherheit. Erweiterte Multitasking -Ansicht : Das neue Dock zeigt Miniaturansichten offener Windows an und unterstützt Multitasking -Gesten.

: Das neue Dock zeigt Miniaturansichten offener Windows an und unterstützt Multitasking -Gesten. Schnelleinstellungsmenü: Ein neues Schnelleinstellungsmenü für den einfachen Zugriff auf allgemeine Einstellungen.