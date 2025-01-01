Melden Sie sich an, um innerhalb der Betriebssysteme auf das Internet zuzugreifen
Fedora Linux 39 KDE
Fedora ist eine hochmoderne Linux-Distribution, die von Red Hat gesponsert wird. Der Schwerpunkt liegt auf Innovation, mit regelmäßigen Veröffentlichungen der neuesten Software und Technologien. Fedora eignet sich sowohl für den Desktop- als auch für den Servergebrauch und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Stabilität und aktuellen Funktionen. Es ist bekannt für sein Engagement für die Grundsätze freier und Open-Source-Software. Fedora hat den Ruf, sich auf Innovation zu konzentrieren, neue Technologien frühzeitig zu integrieren und eng mit Upstream-Linux-Communitys zusammenzuarbeiten. Fedora Linux hat einen relativ kurzen Lebenszyklus: Jede Version wird in der Regel mindestens 13 Monate lang unterstützt. Die meisten Fedora-Linux-Editionen verwenden das RPM-Paketverwaltungssystem und nutzen DNF als Tool zur Verwaltung der RPM-Pakete. Flatpak ist ebenfalls standardmäßig aktiviert. Es gibt viele Editionen von Fedora für verschiedene Zielbenutzer.
Position der Warteschlange abrufen...
This demo is powered by noVNC. noVNC is maintained by the developers of ThinLinc - the turnkey Linux terminal server. Try ThinLinc now for free