Gentoo Linux Latest Minimal
Gentoo Linux ist eine quellbasierte Distribution, die für ihre Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bekannt ist. Benutzer kompilieren Software lokal und ermöglichen so ein maßgeschneidertes System, das für bestimmte Hardware optimiert ist. Gentoo eignet sich für fortgeschrittene Benutzer, die eine detaillierte Kontrolle über ihr System schätzen und die Leistung optimieren möchten. Extreme Konfigurierbarkeit, Leistung und eine erstklassige Benutzer- und Entwickler-Community sind allesamt Markenzeichen des Gentoo-Erlebnisses. Gentoo verwendet ein Softwareverteilungs- und Paketverwaltungssystem namens Portage.
