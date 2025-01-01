Melden Sie sich an, um innerhalb der Betriebssysteme auf das Internet zuzugreifen
Haiku R1beta4 X86.64
Haiku OS, ursprünglich bekannt als OpenBeOS, ist ein kostenloses Open-Source-Betriebssystem für PCs. Es handelt sich um ein von der Community betriebenes Projekt, das darauf abzielt, das Erbe von BeOS fortzuführen und Binärkompatibilität mit ihm anzustreben. Haiku OS ist größtenteils eine Neuimplementierung von BeOS, mit Ausnahme bestimmter Komponenten wie der Deskbar. Das Betriebssystem ist bekannt für seinen Hybridkernel und seine einzigartige Benutzeroberfläche OpenTracker. Haiku OS unterstützt eine Vielzahl von Plattformen, darunter IA-32, x86-64 und RISC-V. Es wird ständig weiterentwickelt, mit dem Ziel, ein schnelles, effizientes und benutzerfreundliches Computererlebnis zu bieten.
Position der Warteschlange abrufen...
