Melden Sie sich an, um innerhalb der Betriebssysteme auf das Internet zuzugreifen
holoiso

HoloISO Latest

HoloISO ist ein Projekt, mit dem Sie SteamOS 3 von Steam Deck auf Ihrem eigenen PC erleben können und die Softwareschnittstelle und Funktionen des Decks auf kompatible Computer übertragen. Obwohl inoffiziell, bietet es einen Vorgeschmack auf das Steam Deck auf normaler Hardware.
Position der Warteschlange abrufen...