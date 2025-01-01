Melden Sie sich an, um innerhalb der Betriebssysteme auf das Internet zuzugreifen
HoloISO Latest
HoloISO ist ein Projekt, mit dem Sie SteamOS 3 von Steam Deck auf Ihrem eigenen PC erleben können und die Softwareschnittstelle und Funktionen des Decks auf kompatible Computer übertragen. Obwohl inoffiziell, bietet es einen Vorgeschmack auf das Steam Deck auf normaler Hardware.
Position der Warteschlange abrufen...
This demo is powered by noVNC. noVNC is maintained by the developers of ThinLinc - the turnkey Linux terminal server. Try ThinLinc now for free