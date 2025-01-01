Melden Sie sich an, um innerhalb der Betriebssysteme auf das Internet zuzugreifen
KDE Neon Developer
KDE neon ist eine Linux-Distribution, die die neueste KDE Plasma-Desktopumgebung auf einer stabilen Ubuntu-Basis bereitstellt. Es ermöglicht Benutzern, die neueste KDE-Software und -Updates kennenzulernen. KDE Neon eignet sich für Benutzer, die ein Rolling-Release-System mit den neuesten KDE-Technologien wünschen und gleichzeitig von der Stabilität von Ubuntu LTS profitieren möchten. Im Gegensatz zu Kubuntu bietet KDE neon Benutzern aktuellere Qt-Pakete und modernste KDE-Software.
